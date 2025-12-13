【北京共同】中国国営通信新華社は13日、2026年に保険適用範囲内の分娩に関して自己負担ゼロを目指す政府方針を報じた。出産関連の医療保険の保障水準を引き上げる。急速な少子高齢化に向けた対策の一環とみられる。