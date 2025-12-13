【興梠慎三 引退試合】URAWA REDS 2017 3−1 KASHIMA ANTLERS 2007-09（12月13日／埼玉スタジアム2002）【映像】アクロバティックボレーシュートかつて浦和レッズや鹿島アントラーズで活躍した元日本代表FWの興梠慎三が、自身の引退試合で現役さながらの先制点を挙げた。2024シーズンを最後に現役を引退した興梠が、12月13日に引退試合を開催。かつて所属した浦和と鹿島に関係するメンバーで「URAWA REDS 2017」と「KASHIMA AN