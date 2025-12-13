お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が13日、日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」（午後7時）に審査員として生出演。初審査でいきなり「おもんない」を発射。長尺の批評にツッコミを入れてきた芸人を切り返す一幕があった。Aブロックはトップバッターで決勝初進出のもめんと（マセキ芸能社）がコントを披露。続いて電気ジュース（吉本興業）が漫才を披露した。最初の対決は6−1でもめんとが勝ち残った。負けた電気ジュ