女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する日本テレビ系『女芸人No.1決定戦THE W 2025』が、13日に放送された（後7：00）。Aブロックは紺野ぶるま、Bブロックはニッチェが勝ち上がったが、両ブロックで惜しくも敗退した6組の中から視聴者投票枠としてエルフが最終決戦へと進んだ。【個別ショット】粗品はどう評価する？今年のファイナリストたち今年は過去最多となる1044組がエントリー。ファイナリストは、紺野ぶ