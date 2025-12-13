ソロアーティストのアイナ・ジ・エンド（30）が13日、都内で、TOKYOFMのレギュラー番組「東芝ライフスタイルアイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」（土曜午後6時）の公開生放送を行った。「公開放送inSHIBUYA〜ひとあし早いX’masパーティー〜」と銘打ち、リッラクス・ウエアを意識したラフな衣装で登場。オープニングトークの後「25年、一番やったんじゃないかなという曲を」と言って9月リリースの「革命道中−On