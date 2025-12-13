12月14日（日）に、香港のシャティン競馬場で行われる香港カップ（G1）の出馬表が発表された。●香港カップ（G1）8R・3歳以上 2000m 芝・右賞金総額：40,00万香港ドル1着賞金：2240万香港ドル発走予定時刻：日本時間12月14日(日)17:40（現地時間16:40）発売開始時刻：日本時間12月14日(日)7:00【香港競馬】ロマンチックウォリアーが復活V！ヴォイッジバブルとの一騎打ちを制する…ジョッキークラブカップ日本馬は2頭が参戦・出走