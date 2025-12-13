12月14日（日）に、香港のシャティン競馬場で行われる香港マイル（G1）の出馬表が発表された。●香港マイル（G1）7R・3歳以上 1600m 芝・右賞金総額：3600万香港ドル1着賞金：2016万香港ドル発走予定時刻：日本時間12月14日(日)17:00（現地時間16:00）発売開始時刻：日本時間12月14日(日)7:00【秋華賞】ルメール騎乗 エンブロイダリーが二冠達成…カムニャックは馬群に沈む日本馬二頭が参戦・出走予定JRA所属馬エンブロイダリー