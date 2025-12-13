「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ２０２５」（日本テレビ系）が１３日放送され、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が初めて審査員を務めた。粗品と言えば、今年３月に開催された関西の若手芸人が出場する「第１４回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」（読売テレビ）で初の審査員を務め、的確な分析と辛口な意見が大いに話題になった。この日の粗品は冒頭の審査員紹介から「女やからおもんないとか。女のくせにおもろいとか、そうい