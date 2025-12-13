12月14日（日）に、香港のシャティン競馬場で行われる香港スプリント（G1）の出馬表が発表された。●香港スプリント（G1）5R・3歳以上 1200m 芝・右賞金総額：2800万香港ドル1着賞金：1568万香港ドル発走予定時刻：日本時間12月14日(日)15:50（現地時間14:50）発売開始時刻：日本時間12月14日(日)7:00【香港競馬】強すぎる！カーインライジングが15連勝…ジョッキークラブスプリント圧勝日本馬2頭が参戦・出走予定JRA所属馬ウイ