新日本プロレス「ワールドタッグリーグ」決勝戦（１４日、熊本）で辻陽太（３２）、ゲイブ・キッド（２８）組と激突するザック・セイバーJr.（３８）、大岩陵平（２７）組が１３日の公開記者会見で初優勝へ自信をのぞかせた。Ｂブロックを２位で突破したザック＆大岩は、準決勝（１０日、長崎）で毘沙門（後藤洋王紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ）を撃破し、優勝に王手。この日の会見で大岩は「今までの勝ちパターンも全部違うし