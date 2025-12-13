12月14日（日）に、香港のシャティン競馬場で行われる香港ヴァーズ（G1）の出馬表が発表された。●香港ヴァーズ（G1）4R・3歳以上 2400m 芝・右賞金総額：2600万香港ドル1着賞金：1456万香港ドル発走予定時刻：日本時間12月14日(日)15:10（現地時間14:10）発売開始時刻：日本時間12月14日(日)7:00世界の強豪が集う香港国際競走…放送・配信スケジュールが決定、日本馬8頭が挑む欧州のトップホースも参戦・出走予定JRA所属馬アー