来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）に挑む早大は?先手必勝?で１５年ぶりの総合優勝を狙う。花田勝彦監督は１３日、埼玉・所沢キャンパスで行われた取材会で「うちの場合は往路で勝たないと、優勝につながらない。やはり、少なくとも前半は（早大カラーの）エンジに染めたい。山を終えて、どこまで貯金が作れるかが、勝つ上では大事になる」と先行逃げ切りを目指す構え。「もちろん、