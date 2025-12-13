12月14日（日）に香港・シャティン競馬場で行われる香港国際競走を前に、JRA所属馬が13日（土）も現地で調整を行い、各陣営からはレース本番に向けた意気込みが語られた。香港ヴァーズ（G1・芝2400mm）に出走するアーバンシック（牡4・美浦・武井亮厩舎）は、辻本啓悟調教助手を背にオールウェザーコースでキャンター1周を消化した後、パドックスクーリングを実施。武井調教師は「香港ジョッキークラブをはじめ、他陣営の協力