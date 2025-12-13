12月14日（日）に阪神競馬場で行われる、第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（2歳オープン・牝・G1・芝1600m・1着賞金＝6500万円）の枠順は下記の通り。混戦の2歳G1。オークス馬シンハライトの仔、アランカールは2枠4番に入った。デビューから2戦のパフォーマンスは圧巻。多頭数の中で揉まれなければあっさりも。注目の発走は15時40分。【阪神JF】良血アランカールは436kg…調教後の馬体重抜けた存在はなく混戦1枠1番アンヘリータ