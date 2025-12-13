【モデルプレス＝2025/12/13】AKB48の秋山由奈が12月12日、自身のInstagramを更新。双子の妹との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】AKBメンバー「雰囲気が一緒」双子妹との色違い振り袖ショットhttps://mdpr.jp/news/detail/4695828◆AKB48秋山由奈、双子妹との振り袖ショット披露秋山は「20歳になりました」とつづり、ペールブルーの振り袖姿での成人式前撮りショットを投稿。「＃双子」のハッシュタグとともに、双子