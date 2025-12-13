東京六大学野球連盟は13日、社会連携アクション「野球部グラウンドから広がる子どもたちの未来」を実施し、初日は法大、明大、立大のグラウンドを小学生に開放した。法大は神奈川県川崎市内のグラウンドを開放。巨人や中日、オリックスの野球帽をかぶった子どもたち、全く野球経験のない子どもたちがグラウンドを駆け回った。オリックスなどで内野手としてプレーした経験を持つ大島公一監督は子供たちと触れ合った選手に目を細