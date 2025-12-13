「めるる」こと女優の生見愛瑠（23）が13日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。今後、挑戦したい役について語った。パーソナリティーの麒麟・川島明から「やりたい役とか言っておいた方がいいですよ、言霊っていうのがあるんで」と今後挑戦したい役を聞かれると、「私、アクションやりたいんですよ」と即答した。予想外の答えだったのか、川島は「えーーーー」と声を上げて驚いた。「アク