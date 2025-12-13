張本智和＝8月卓球の世界ランキング上位選手で争うWTTファイナルは13日、香港で行われ、男子シングルス準々決勝で張本智和（トヨタ自動車）はフェリックス・ルブラン（フランス）を4―3で下し、準決勝に進んだ。混合ダブルス準決勝で松島輝空、張本美和組（木下グループ）は王楚欽、孫穎莎組（中国）に0―3で敗れた。（共同）