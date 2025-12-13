「お金を貯めなきゃ」と思っているのに、なかなか貯まらない……。毎月の給料でギリギリだし、貯金なんて無理、と諦めていませんか？貯金が苦手なのは、意志が弱いからではなく、「貯められない仕組み」になっているからかもしれません。今回は、「いつか貯めよう」から「気付いたら貯まっていた！」に変える、ゆうちょ銀行の「自動積立定期貯金」を使った仕組みづくりと、先取貯蓄をすることで起こるうれしい変化をご紹介します。