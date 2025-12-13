12月12日より『エディントンへようこそ』が劇場公開中です。目玉はやはり「21世紀最高のホラー映画」と称された『ヘレディタリー/継承』、明るい祝祭での地獄を描いた『ミッドサマー』で知られるアリ・アスター監督の最新作ということでしょう。【予告編を見る】前置き：変わった炎上スリラー＆現代西部劇＆ブラックコメディー今回は「暴力、陰謀論、SNSの暴走がすべてを焼き尽くす“炎上スリラー”」と銘打たれており、実際に見れ