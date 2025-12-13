１２日に秋田県北秋田市の秋田内陸線荒瀬―萱草（かやくさ）間で起きた列車の脱線、転覆事故で、運行会社の秋田内陸縦貫鉄道は１３日、１５日の始発からの運転再開を目指し、復旧に向けた作業を１４日に行う考えを明らかにした。同社によると、列車は線路上で倒木と衝突したとみられ、橋梁（きょうりょう）下に転落した。１３日には、国の運輸安全委員会から派遣された鉄道事故調査官らが現場でドローンを飛ばしたり、車両の損