◆プロボクシング▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦４団体統一王者・井上尚弥―ＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（１２月２７日サウジアラビア・リヤド、モハメド・アブドゥー・アリーナ）２７日にサウジアラビア・リヤドで行われる「ＴＨＥＲＩＮＧＶ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」に参戦する世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）