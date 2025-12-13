JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年12月13日、内閣府の準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」の測位衛星「みちびき」5号機（QZS-5）を搭載する「H3」ロケット8号機の再設定された打ち上げ予定日を発表しました。JAXAによると、H3ロケット8号機の打ち上げ予定日および時間帯は、日本時間2025年12月17日（水）11時00分〜12時00分、打ち上げ予備期間は2025年12月18日〜2026年1月31日です。当初、H3ロケット8号機は2025年12月7日に