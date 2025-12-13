2008年（平20）の「クライマーズ・ハイ」などで知られる、映画監督の原田眞人（はらだ・まさと）さんが8日午前0時39分、都内の病院で亡くなった。76歳だった。女優の佐藤仁美（46）が13日、インスタグラムを更新。原田さんを追悼した。佐藤は「18の時初めての主演映画を撮ってくださった原田眞人監督」と書き出し、「あの作品でたくさんの賞をいただき俳優人生が大きく動きましたありがとうございました監督の作品に出演できた