富山県立山町は１３日、同町下田の住宅街に出没した子グマ１頭に対して、麻酔銃による緊急銃猟を実施し、捕獲した。同町で緊急銃猟が実施されたのは初めて。クマによるけが人はいなかった。町によると、午前１１時４０分頃、「柿の木の上に子グマがいる」と、付近住民から連絡があった。町職員や猟友会員らが駆けつけたが、クマは住宅街にある別の木に移動。数時間にわたり、動かない状態が続いていた。