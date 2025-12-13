卓球のラケット日本卓球協会は13日、東京都内で理事会を開催し、2028年ロサンゼルス五輪の男女シングルス代表について、世界ランキング上位の選手から選考していく方向性だと報告された。昨夏のパリ五輪では、国内外の大会成績に応じたポイントで決める新基準が導入された。