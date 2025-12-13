女芸人ナンバー１決定戦「ＴＨＥＷ２０２５」決勝が１３日に行われた。審査員で霜降り明星・粗品が初参戦。審査員として紹介されると「女やからおもんないとか、女のくせにおもろいとか、そういうのは抜きにして真摯に審査したいです」と語り、司会の後藤輝基が「皆さん、もうピリッとするのヤメてください」と笑わせた。Ａブロック、もめんとＶＳ電気ジュースの審査では、粗品だけが電気ジュースに投票し、ネタを緻密論