グラビアアイドル板野優花（32）が13日までにインスタグラムを更新し、発売中の週刊誌「FLASH」のグラビア掲載を報告している。「見ていただけましたか？」とファンに呼び掛けている。宮古島で撮影したという純白のビキニ水着姿でワキ見せ全開ポーズの写真も投稿。フォロワーからは「かわいさの極み」「リアルマーメイド」などの反響が寄せられている。23年に「ミスヤングチャンピオン」でグランプリを獲得している。