[故障者情報]サンフレッチェ広島は13日、FW木下康介が右足関節外側靱帯損傷と診断され、12日に広島市内の病院で手術を受けたと発表した。木下は6月に柏レイソルから完全移籍で加入。J1リーグ戦では20試合に出場し、6ゴールを記録した。
