女子プロゴルファーの菅沼菜々（25）が12月9日、公式Instagramを更新し、ゴルフ雑誌「buzzgolf」の撮影で収められたモデルショットを公開した。投稿では撮影スタッフへの感謝とともに、読者に向けて「練習場などでぜひお手に取ってください」と呼びかけている。 菅沼菜々、“幻のホールインワン”に涙……プレー動画にファンも同情「なんで」「この判定は酷い」 画像には、スポーツブランドのバイザ