【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING ENCORE』が12月13日に東京・TOOHOシネマズ 日比谷で行われ、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が登壇した。 ■鑑賞者からの熱い感想コメントに「うれしい！」 このイベントはMrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』とドキュメンタリ