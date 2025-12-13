この記事をまとめると ■トラックの路上待機が社会問題となっている ■積み降ろし・待機・休息の三要因が路上駐車の背景にある ■荷主と行政の対応整備とドライバーの遵法意識が解決の鍵になるだろう 路上に停まるトラックが抱える「3つの事情」 いうまでもないが、道路は通行をするところであって、決して何かを置いておくところではない。すなわち、人の乗り降りや荷物の積み降ろしでもない限り、道路に車両をむやみに停めては