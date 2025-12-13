俳優の井上芳雄（46）が13日、体調不良のため、同日上演のミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ」（シアタークリエ）、2公演を休演。同日、東宝演劇部の公式SNSが更新され、17日公演から復帰することが発表された。東宝演劇部の公式X（旧ツイッター）が更新され、「シアタークリエ『ダディ・ロング・レッグズ』【12月14日(日)および12月15日(月)に関するお知らせ】」とし、「ジャーヴィス役で出演を予定しておりました井上