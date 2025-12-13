（資料写真）横浜ＤｅＮＡは、来年１月２５日に横浜市金沢区の八景島シーパラダイスで、「２０２６初春の集い」を開催する。ともに２００２年生まれで年男の石田裕や度会のほか、相川監督が参加し、新たなビジターユニホームのお披露目や新シーズンのスローガンの発表を行う。チケットは抽選販売で、ユニホーム付きは背番号なしが１万１５００円、背番号ありが１万２５００円、ユニホームなしは１５００円。申し込みは１８日