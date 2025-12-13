俳優の椎名桔平（61）が13日、インスタグラムを更新。2008年（平20）の「クライマーズ・ハイ」などで知られる、映画監督の原田眞人（はらだ・まさと）さんが8日、76歳で亡くなったことを受け、追悼した。椎名は「『金融腐食列島』『突入せよ！浅間山荘事件』『魍魎の匣』『RETURN』の4作品でご一緒させて頂きました」と書き出し、「現場に入ると厳しい監督でしたが、良いシーンが撮れると、途端に無邪気に笑う顔が忘れられません」