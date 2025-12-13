NMB48に加入したばかりの11期生メンバー11人が、12月9日（火）発売のアイドル誌「BOMB」1月号に登場した。 NMB48・11期生メンバー「BOMB」1月号 NMB48に加入したばかりの11期生メンバー11人を、どの雑誌よりも早く独占撮り下ろし。1期生から続く恒例となった大阪城前での全員集合撮影。激レアな人生初のチェキプレゼントも。 通常版の表紙は乃木坂46の矢田萌華 ボム1月号の表紙を飾るのは、40枚目シングル『ビリヤニ』