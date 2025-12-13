巨人・阿部慎之助監督（４６）が１３日、「ニッポン放送ショウアップナイター６０周年名球会ラジオ」に出演した。今季はリーグ３位に終わり、ＣＳも第１ステージで敗退。「本当に悔しいシーズンでしたし、なかなか思うようにいかなかったなっていうのは。それが一番大きいですかね」と振り返った。来季は２年ぶりのリーグＶを狙う。今季は夏場以降、主に代打でチームに貢献していた坂本についても言及し、「もちろんスター