◆バレーボール▽全日本選手権（天皇杯・皇后杯）第３日日鉄堺３―０鎮西高（１３日、東京体育館）男子の３回戦が行われ、全国高校総体、国スポの２冠達成の鎮西高（熊本）は、国内最高峰の大同生命リーグ・日鉄堺に挑んだが、セットカウント０―３で敗れた。１２日の初戦の２回戦でＶリーグ西地区首位の三重を３―１で破り、勢いに乗ったが、元米国代表で五輪メダリストのＭ・アンダーソンら主力を出して戦った強敵を前に