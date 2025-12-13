インフルエンサー・YouTuberの「いけちゃん」が13日、都内で開催された写真集「Afterglow」（講談社）の発売イベントに登場。改めて、同作でグラビア引退することを明言した。 【写真】本人お気に入りの王道「白」ショット デコルテが見える白のワンピース姿で会場に登場。同作でグラビアを引退を決めた理由について「年齢も年齢。もういいかな、もうやりきったなということです」と説明した。グラビアを引退す