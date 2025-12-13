『優しい性格の犬』に育てる5つの方法 犬の性質は遺伝や犬種の特性である「先天的要因」と、育った環境による「後天的要因」が組み合わさって決まります。そして性別ではオスよりもメスの方が優しいといわれています。 犬の生まれ持った気質を変えることは難しいですが、後天的な性格を育ててあげることは可能です。優しい性格の犬に育てるためにはどんなことを意識すれば良いのでしょうか。詳しく解説します。 1.ストレスの