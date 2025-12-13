思わず大きな声で吠えてしまったワンコが、注意された途端に見せた“分かりやす過ぎる反省モード”が注目を集めています。甘えと謝罪が入り混じった愛らしい姿に癒される人が続出。投稿は記事執筆時点で11万以上再生を突破し、「賢い子」「めちゃくちゃ可愛くて草」などのコメントが寄せられています。 【動画：犬が大声で吠えたので『もう知らん』と叱った結果→わかりやす過ぎる『ごめんね』】 叱られた瞬間… TikTok「