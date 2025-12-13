ジェイアールバス関東は、高速バス「マロニエ号」のダイヤ改正を2026年1月1日に実施する。「マロニエ号」は、東京駅・バスタ新宿と佐野新都市バスターミナルを結ぶ路線。午前中に出発する下り一部便の佐野プレミアム・アウトレット経由を取りやめ、全便を佐野新都市バスターミナルへの直行便とする。下りの降車専用バス停として設定していた。佐野新都市バスターミナルから佐野プレミアム・アウトレットへは、歩いてアクセスができ