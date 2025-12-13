Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは12月10日、自身のInstagramを更新。“輝いてる”ショットを公開しました。【写真】クリスマスツリーより輝く山田涼介「ほんとに輝いてる！宝石すぎる」山田さんは「ジョー マローン ロンドンの“Fun and Games” ポップアップイベント！に行ってきました」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目が、クリスマスツリーの前に立ったソロショットです。フォーマルな服装と金色のアクセサリーがマッチし、山