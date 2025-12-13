巨人の阿部慎之助監督（46）が13日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。10月23日のドラフト会議で1位指名した期待の即戦力左腕・竹丸和幸投手（23＝鷺宮製作所）について語った。進行役を務めた師岡正雄アナウンサー（65）から竹丸について「社会人No.1左腕ということで獲得しました。開幕ローテーションに入ってくるかどうか、楽しみですよね」と水を向けられた。