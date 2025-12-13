女優芦田愛菜（21）が13日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に収録出演。サンドウィッチマンと仙台市のロケで雪合戦をして遊んだと明かした。テレビ朝日系「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」（土曜午後6時56分）の来年1月3日に放送する正月4時間特番で、仙台市ロケに訪れていた。この日の番組内では、12日の夜に収録した内容を放送。12日のロケでは伊達みきおが「ただ天候