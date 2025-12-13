元SKE48メンバーでタレント・女優の東李苑(29)が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。会社を設立したことを報告した。東は動画の冒頭で「会社を設立しました」と報告。SKE48卒業後のセカンドキャリア選定に苦労したことから、設立した会社ではアイドルのセカンドキャリアをサポートする事業を行うという。具体的な事業として「アイドルのセカンドキャリアを応援できるような授業を作って苦しむ人たちを少しでも救っていき