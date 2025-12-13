女性アイドルグループ「バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI」の公式サイトが13日に更新され、活動休止が続いていた甘夏ゆずの活動終了を発表した。甘夏は療養のため活動を休止しており、10月4日、バセドウ病との診断を受けたと公表された。約2カ月たったこの日、甘夏の活動終了が公式サイトで発表された。甘夏自身もコメントを寄せており、その中で、「本当はグループでのラストライブをお届けして、みんなに直接『ありがとう』を