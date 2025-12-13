女優芦田愛菜（21）が13日放送の、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に収録で出演。国内で行きたいロケ地を明かした。テレビ朝日系「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」（土曜午後6時56分）の来年1月3日に放送する正月4時間特番で、仙台市ロケを訪れていた。この日は、12日の夜に収録した内容が放送された。過去の「博士ちゃん」の番組ロケについて伊達みきおは「ロケとかも年