2024年のシリウスステークス（G3）など重賞3勝を挙げたハギノアレグリアス（牡8・栗東・四位洋文厩舎）が、12月12日付で競走馬登録を抹消した。今後は阪神競馬場で乗馬となる予定だ。ハギノアレグリアスは2017年4月27日生まれ。父キズナ、母タニノカリスの血統で、馬主は日隈良江氏。ダート路線を主戦場に安定した走りを続け、JRAでは通算20戦7勝、獲得賞金2億3358万9000円（付加賞含む）を記録した。地方競馬でも4戦1勝を挙げ