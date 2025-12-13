韓国で活動中の日本人タレント、藤田小百合がクリスマスを控えて、新しい縁に対する本音を大胆に表し、目を引いた。【写真】藤田小百合、精子提供で出産したワケ去る12月11日、YouTubeチャンネル「ふじたさゆり」には、「さゆり・全（ゼン）のクリスマス準備」という動画が公開された。藤田小百合と息子の全君は、ツリーを一緒に飾りながら、クリスマスの雰囲気を存分に味わった。ツリーを完成させた後、藤田が「サンタさんから何